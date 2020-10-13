Финал Всебелорусского кросса "Победа" пройдет в Могилеве 14 октября

13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финал Всебелорусского кросса "Победа" на призы издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" пройдет в Могилеве 14 октября, передает БЕЛТА.

Соревнования в третий раз состоятся в областном центре на набережной реки Дубровенка неподалеку от проспекта Мира. "Предполагается, что участниками забегов в четырех возрастных категориях у парней и девушек станут более 300 спортсменов. Традиционно в программу включены республиканские соревнования по эстафетному бегу на призы заслуженного тренера Беларуси Александра Киценко", - отметили организаторы.

Фото "Беларусь сегодня"

Открытие соревнований состоится в 9.30. В программе состязаний - бег 1 км, 2 км, 3 км и 5 км. Запланированы также эстафеты у мужчин и женщин. Награждение победителей пройдет в 13.15.

История соревнований берет свое начало в 1998 году. Тогда представители Белорусской федерации легкой атлетики решили продолжить традицию популярного в советское время Всесоюзного кросса на призы газеты "Правда".-0-