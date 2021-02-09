Финалистов "100 идей для Беларуси" от Гродненской области научат успешной презентации проектов

9 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финалистам конкурса "100 идей для Беларуси" от Гродненской области расскажут о секретах успешной презентации проектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете БРСМ.

Регион в финале республиканского конкурса представят восемь проектов от молодых людей из Гродно, Лидского и Дятловского районов. В частности, в финал прошли несколько разработок в медицине, в том числе связанные с использованием инновационных композиционных белорусских материалов. Есть также интересные энергосберегающие решения для агропромышленного комплекса. Интересны молодым новаторам и информационно-коммуникационные технологии, продвижение здорового образа жизни.

"Очень важно уметь подать свою идею, заинтересовать тех, кто может ее реализовать или поможет это сделать. С этой целью и организуем сегодня семинар-учебу для финалистов от нашего региона. Сотрудники Гродненского областного учреждения финансовой поддержки предпринимателей расскажут молодым людям, как надо готовиться к публичному выступлению и как правильно оформить презентацию проекта", - рассказали в обкоме БРСМ. На семинаре участники также смогут обменяться опытом, получат возможность доработать свои выступления и презентации перед финалом, который, как ожидается, пройдет в конце февраля в Минске.

Организует республиканский молодежный конкурс "100 идей для Беларуси" БРСМ. Проект направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, помощь в продвижении инновационных проектов и научно-технических разработок. К участию приглашаются молодые люди от 14 до 31 года и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Свои работы, проекты и предложения они могут представить в 10 номинациях.-0-