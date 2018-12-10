Финалисты конкурса "Лучшая молодая семья Гомельщины - 2018" представят обряды своей местности

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финал конкурса "Лучшая молодая семья Гомельщины - 2018" и первый форум клубов молодых семей Гомельской области пройдут 14 декабря в Речице, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.
За победу в конкурсе поспорят молодые семьи из 9 районов: Гомельского, Житковичского, Лоевского, Мозырского, Наровлянского, Октябрьского, Речицкого, Чечерского и Новобелицкого района Гомеля.
Участникам на сцене Речицкого городского дворца культуры предстоит продемонстрировать свою сплоченность, а также эрудицию, смекалку, таланты. Так, на этапе "Мы самая классная семья" конкурсанты расскажут о традициях, обрядах своей малой родины, познакомят со своей родословной, погрузят в мир увлечений. В "Семейных талантах" финалисты раскроют творческие способности.
Победителем конкурса будет признана семья, набравшая наибольшее количество баллов. Все финалисты получат подарки, а занявшим призовые места вручат также денежные сертификаты.
Состязание проводится в регионе с 2008 года. Организатором конкурса является Гомельский облисполком. Мероприятие нацелено на возрождение, развитие и укрепление семейных традиций, родовой связи поколений, повышение престижа современной семьи, пропаганду здорового образа жизни, культуры семейных отношений.
В этот же день в Речице пройдет первый форум клубов молодых семей Гомельской области. Участие в нем примут представители клубов, органов государственного управления, руководители и члены общественных объединений, специализирующихся в вопросах помощи молодым семьям, организации семейного досуга, поддержки материнства и детства.
Программа форума включает пленарные дискуссии, выступления экспертов. В частности, участники обсудят такие темы, как "Семейный клуб как форма общения", "Семья - источник психологического здоровья", "Физкультура и спорт в семье".
В Гомельской области действует более 70 клубов молодых семей. Организатором форума выступает главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4235 BYN
|2.42 BYN
|2.427 BYN
|USD
|2.1213 BYN
|2.123 BYN
|2.126 BYN
|RUB
|3.204 BYN
|3.196 BYN
|3.2 BYN