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09 июля 2021, 14:27

Финалисты "Властелина села" присоединились к благотворительной трудовой акции в Шклове

Фото БРСМ
Фото БРСМ

9 июля, Шклов /Корр. БЕЛТА/. К благотворительной трудовой акции "#За_дело" присоединились семьи - финалисты республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села". Участники помогли благоустроить территорию Шкловской школы-интерната для детей с нарушениями зрения, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказали в Могилевском областном комитете БРСМ, такая акция в финале проекта в этом году проходит впервые. "Сегодня семьи-финалисты помогли покрасить забор на территории школы-интерната. Кроме того, каждая семья привезла для воспитанников учреждения образования подарки", - отметили в обкоме.

В мероприятии поучаствовала семья Филинович из деревни Хвоево Несвижского района. "Пусть это не такая и большая помощь, но все равно это важно - поддерживать детей, особенно тех, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, - поделилась Алена Филинович. - Когда мы узнали, что будет такая акция, сразу согласились поучаствовать. Делать добрые дела всегда приятно. Так мы сами становимся чуть лучше".

Еще одни финалисты - семья Погодиных из агрогородка Комсеничи Круглянского района. "Вдвойне приятно делать что-то доброе и нужное для своей области. Ведь мы здесь живем, растим своих детей. Потому с радостью поддержали идею организаторов конкурса провести акцию по благоустройству территории школы-интерната, - отметила Кристина Погодина. - Погода сегодня, конечно, очень тяжелая, но она не повлияла на нашу работу: желание помочь никуда не пропало. Кроме этого, мы приехали с подарками для ребят: привезли им пазлы, развивающие и интерактивные игры".

Директор Шкловской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения Инга Александрова отметила: "Я очень давно слежу за этим конкурсом и считаю, что те люди, которые выходят в финал, уже победители. Они молодые, с семьями, умеют работать, растить детей и еще что-то делать - это очень здорово, - подчеркнула она. - Благотворительная акция проходит в нашей школе не случайно. У нас учатся и проживают дети с ограниченными возможностями: на данный момент 81 ребенок. Жаль, что деток сейчас нет: для них важно было бы увидеть это. Еще важно, что посильную помощь нам оказывают молодые семьи. Эта акция - школа доброты. И неважно, на шкловской земле будет проходить следующий финал или в другом месте: делать добрые дела и проводить такую школу доброты стоит в каждом уголке нашей страны. Сегодня нам подарили подарки для детей - мы передадим их 1 сентября и обязательно расскажем о том, как семьи со всей страны приезжали к нам в гости и помогли сделать территорию школы-интерната еще красивее".

После благотворительной акции в Шклове стартует первый конкурсный день республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села". Финальная часть соревнований и торжественное награждение победителей пройдут завтра во время праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей").-0-

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Теги
акция благотворительность Могилев сельское хозяйство
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