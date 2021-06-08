Финальные этапы "Зарницы" и "Зарнички" пройдут 18-22 июня в Брестской области

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация под патронажем Министерства обороны проведет с 18 по 22 июня в Брестской области финальные этапы патриотических игр "Зарница" и "Зарничка". Об этом БЕЛТА сообщила председатель ЦС БРПО Александра Гончарова.

"Финальные игры "Зарницы" и "Зарнички" - уникальное по своему масштабу и зрелищности событие, которое объединит сильнейшие команды из всей страны - победителей областных и Минской городской игр. Это 140 октябрят и пионеров в двух возрастных категориях - 9-10 и 13-14 лет. Торжественное открытие игр состоится 18 июня на общевойсковом полигоне "Брестский". Приятным сюрпризом для ребят станет яркое дефиле военного оркестра 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады", - рассказала Александра Гончарова.

Финал "Зарнички" пройдет 18 и 19 июня в лучших традициях армейской жизни. "Октябрята поживут в военном лагере по армейскому распорядку, поучаствуют в пяти тематических этапах, каждый из которых имеет символичное название и назначение, смогут проявить мастерство и смекалку в интеллектуальных и спортивных соревнованиях (в командном и личном зачетах). Заключительным аккордом игры станет торжественное закрытие, в ходе которого будут возложены цветы к Вечному огню на площади Церемониалов Брестской крепости, вручены октябрятам-зарничникам нагрудные знаки "Октябренок-зарничник", дипломы и памятные призы", - отметила председатель ЦС БРПО.

Финалистам патриотической игры "Зарница" в течение пяти дней, с 18 по 22 июня, предстоит соревноваться в семи дисциплинах, включающих строевую подготовку и строевую песню, квиз "75 кадров о войне" на знание военной истории Беларуси, творческий конкурс "Визитная карточка отряда", сборку и разборку автомата. Также ребят ждет военизированная эстафета с преодолением специальной полосы препятствий.

"Кроме того, программой мероприятия предусмотрены экскурсии и встречи с командным и офицерским составами, военнослужащими бригады, творческие конкурсы и спортивные состязания. Вечером 20 июня в кругу друзей и единомышленников ребята отметят праздник пионерского костра и споют песни. Планируется, что 22 июня юнармейцы примут участие в военно-исторической реконструкции в Брестской крепости. Завершит игру торжественное закрытие с церемонией награждения победителей и призеров "Зарницы-2021", - добавила Александра Гончарова.-0-