Финансирование инновационных проектов и развитие технопарков: Шумилин провел прием граждан в Гомеле

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие субъектов инновационной инфраструктуры, совершенствование нормативно-правовой базы, финансирование инновационных проектов, в том числе по государственной программе инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы, - с такими вопросами к председателю Государственного комитета по науке и технологиям Александру Шумилину обратились жители Гомеля и Гомельского района. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Среди обратившихся был директор технопарка "Коралл" Андрей Бобович, который рассказал о направлениях и перспективах развития гомельского технопарка, а также задал вопросы, которые волнуют его резидентов. В частности, речь шла об особенностях налогообложения в рамках норм указа главы государства №348, снижении тарифов на электроэнергию, упрощении процедуры участия в республиканском конкурсе инновационных проектов. Александр Шумилин отметил, что государство будет всячески поддерживать и развивать систему технопарков в стране. "Динамичное развитие технопарков стало результатом последовательной реализации государственной инновационной политики, одним из направлений которой является развитие инфраструктуры в сферах научно-технической и инновационной деятельности во всех регионах страны", - подчеркнул он. Председатель ГКНТ также сообщил, что вопрос тарифов на электроэнергию будет рассмотрен, а процедуры участия в конкурсе упростятся.

Заведующего кафедрой радиофизики и электроники Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Александра Руденкова интересовали перспективы выделения средств на развитие инновационной деятельности университета, в том числе обновление материально-технической базы, а также порядок включения в государственные программы научных исследований международных проектов. Александр Шумилин дал исчерпывающие ответы по всем вопросам и объяснил порядок подготовки и перечень необходимых документов для внесения на рассмотрение в ГКНТ.

Кроме того, Александр Шумилин принял участие в заседании Гомельского городского исполнительного комитета и посетил РУП "Центр научно-технической и деловой информации".-0-