Финансирование инвестпрограммы Гомеля на 2019 год увеличено более чем на Br2,25 млн

10 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Финансирование на реализацию инвестиционной программы города Гомеля на 2019 год увеличено более чем на Br2,25 млн. Об этом сообщила начальник отдела строительства Гомельского горисполкома Ольга Смалько на 11-й сессии Гомельского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, объем финансирования сферы ЖКХ увеличен на Br990 тыс., образования - Br178 тыс., здравоохранения - Br60 тыс., физической культуры - Br860 тыс.

Выделенные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы, в которую дополнительно включены 12 объектов. Это благоустройство улицы Федюнинского на участке от улицы Советской до автодороги Р129 Гомель-Аэропорт (в два этапа), реконструкция помещения бассейна под зал для хореографии СДЮШОР №4 по улице Катунина, реконструкция здания бассейна ГДЮСШ №6 по Речицкому проспекту и капитальный ремонт беговых дорожек и легкоатлетических секторов стадиона "Луч" по улице Волгоградской.

Порядка Br155 тыс. предусмотрено на объекты, подлежащие оборудованию системами видеонаблюдения, в том числе зоны отдыха в треугольнике улиц Озерной, Приозерной и проспекта Космонавтов, "Каскад озер" по улице Каменщикова, на набережной озера Любенское. Установка подобных систем запланирована и на площади Победы, а также на прилегающей к Кургану Славы в Советском районе территории.

Председатель Гомельского городского Совета депутатов Николай Ковалевич подчеркнул особую значимость реализации таких социальных объектов, как строительство детского сада на 190 мест в микрорайоне №104, обустройство в многоэтажном доме №41 этого микрорайона встроенного педиатрического отделения филиала №2 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники.-0-