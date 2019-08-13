Финансирование инвестпрограммы Гомеля на 2019 год увеличилось более чем на Br560 тыс.

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Внесены изменения в инвестиционную программу Гомеля на 2019 год. Соответствующее решение принято сегодня на 13-й сессии Гомельского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Корректировки касаются как финансовой составляющей, так и перечня объектов инвестиционной программы, предусмотренных для реализации в текущем году. "Изменения связаны с перераспределением расходов городского бюджета, а также уточнением межбюджетных трансферов из областного бюджета", - прокомментировала начальник отдела строительства Гомельского горисполкома Ольга Кулаго. Так, объем финансирования увеличен на Br563,3 тыс., из которых Br497,5 тыс. планируется направить на сферу ЖКХ. Эти средства будут распределены на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети, сетей наружного освещения, благоустройство областного центра.
Перечень объектов инвестпрограммы дополнен шестью позициями. Это спортивная площадка для занятий физкультурой и спортом во дворе домов №63-65 по улице Мазурова, устройство ограждения по улице Луговой Гомеля. Также средства предусмотрены на оптимизацию схемы теплоснабжения с переводом более 40 блокированных и одноквартирных домов на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение с установкой газовых котлов в микрорайоне Восточный.
Инвестпрограмма сконцентрирована на обеспечении ввода в эксплуатацию объектов в срок, определенный проектно-сметной документацией, на развитии и укреплении материально-технической базы социальной сферы, ЖКХ, жилищного строительства, развитии улично-дорожной сети.-0-
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