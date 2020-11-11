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11 ноября 2020, 19:38

Финансирование локальных инициатив и реформу местного самоуправления обсудили в Витебске

Вадим Зарянкин. Фото из архива
Вадим Зарянкин. Фото из архива

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Представители общественных объединений, политических партий, местной власти, профсоюзов и высших учебных заведений сегодня на диалоговой площадке в Витебске обсудили вопросы реформирования Конституции, местного самоуправления и стимулирование развития локальных инициатив, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин отметил, что подобные площадки важны для диалога. Его невозможно вести на улице - там эмоции, оппоненты друг друга не слышат. "Все говорят, что настало время меняться. Но что-то изменять нужно в правовом поле, совершенствуя нормативно-правовую базу", - отметил мэр.

Он озвучил несколько предложений, которые прозвучали на других диалоговых площадках. В их числе придание конституционным нормам прямого действия, установление для партий проходного процента для участия в представительных органах власти не ниже 10%, введение смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов, при этом законодательно закрепить на первые два избирательных срока соотношение 75% и 25% (по партийным спискам) с последующим увеличением процента представителей партий.

Член Совета Республики Юрий Деркач подчеркнул, что над реформами в Основной закон должны работать профессионалы и в него нужно заложить постоянные принципы, которые характерны для белорусов, страны. Необходимо детально изучить структуру общества, чтобы понимать запросы разных людей и с обеих сторон идти на компромиссы. "Дальше в процессе диалога мы поймем, какой должна быть Конституция, чтобы она удовлетворяла в большей или меньшей степени всех представителей общества. Это даст возможность сделать закон более устойчивым, чтобы его не нужно было часто менять", - сказал сенатор. Он также обратил внимание на то, что важно спокойно пройти этот этап и грамотно перераспределить полномочия между ветвями власти и ведомствами госуправления разного уровня.

Представитель партии "Справедливый мир" Галина Борейко высказалась о том, что должны быть изменения. "Это не должны быть кардинальные изменения, но некоторые аспекты нужно поменять. Например, часть полномочий Президента стоит распределить между Палатой представителей и Советом Республики", - отметила она, а также добавила, что стоит дать право жителям избирать местную исполнительную власть - руководителей городов, районов и областей.

Председатель городского Совета депутатов Владимир Белевич отметил, что в Витебске нет органов территориального общественного самоуправления. Импульс в их развитии, а также горсоветов могло бы дать финансирование локальных идей. "Например, если бы из районных и городских бюджетов для поддержки местных инициатив на конкурсной основе выделялось до 1% бюджета. В Витебске это было бы около Br3 млн. Средства направлялись бы на различные проекты. Сегодня в городе инициатив достаточно много: начиная от благоустройства и заканчивая культурными и спортивными проектами. Но профинансировать их из горбюджета, согласно законодательству, практически невозможно", - пояснил он. В зависимости от обстоятельств инициатива получала бы из бюджета полное или частичное финансирование.

Участники дискуссии высказали предложение о создании общественных советов, которые контролировали бы расход бюджетов городов и районов. Прозвучали идеи изменения правил проведения мирных акций. Также был сделан акцент на том, что работа над проектом Конституции должна быть максимально прозрачной.-0-

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