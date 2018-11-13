13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финляндия изучает возможности расширения сотрудничества с регионами Беларуси. Об этом сегодня на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым сообщил посол Финляндии в Литве и по совместительству в Беларуси Кристер Микельссон, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол ознакомился с потенциалом и возможностями свободной экономической зоны "Гродноинвест". "Нам надо развивать сотрудничество между странами не только в столицах, но и в регионах. Именно это и есть главная цель моего визита: изучить ситуацию, помочь бизнесу найти точки соприкосновения", - отметил Кристер Микельссон. Положительные примеры уже есть, добавил он. Например, реализация инвестпроекта финской компании Olvi по модернизации и техническому перевооружению ОАО "Лидское пиво". Объем инвестиций составил более $70 млн.

Во время встречи в облисполкоме обсуждались перспективные направления взаимодействия. Владимир Кравцов обратил внимание, что в Гродненской области развита деревообработка. Традиционно сильны в этой сфере и финские компании. Сотрудничество здесь могло бы быть взаимовыгодным.

Кроме того, Гродненский регион привлекателен с точки зрения логистики: есть несколько транспортных коридоров по востребованным направлениям, работают крупные пункты пропуска на границе с Польшей и Литвой.

Интересным, подчеркивалось на встрече, могло бы стать сотрудничество в сфере туризма. Также необходимо активизировать взаимодействие в социальной сфере: образовании, культуре и других направлениях.-0-