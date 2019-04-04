Финский опыт могут использовать при разработке концепции умного города для Оршанского района

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве экономики обсудили финский опыт создания умного города, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Накануне, 3 апреля, первый замминистра экономики Александр Червяков провел встречу с делегацией финских экспертов, которая презентовала опыт создания умного города на примере третьего по величине города Финляндии Тампере. В мероприятии также приняли участие замминистра связи и информатизации Анна Рябова и ответственные работники Минэкономики и Минсвязи.

"Участники обсудили вопросы адаптации финского опыта к белорусским реалиям в контексте необходимости разработки проекта концепции умного города для Оршанского региона", - отметили в пресс-службе.-0-