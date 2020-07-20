Фирменный знак – высокое качество

Томаты, огурцы, перец, баклажаны, зелень, кабачки и даже арбузы выращивают в ОАО "Тепличный комбинат "Берестье". Использование уникальных технологий позволяет предприятию круглый год получать отличный урожай. С каждого квадратного метра земли здесь собирают 55 кг томатов и 70 кг огурцов!

Овощи к вашему столу

Изначально в ведение ТК "Берестье" передано 137 гектаров земельных угодий и почти 13 гектаров теплиц. Главной задачей было обеспечить областной центр вкусной и полезной продукцией. Со временем у предприятия появилась собственная торговая марка, а свежие овощи от "Берестья" население покупает с удовольствием.

– За более чем 30 лет комбинат прошел непростой путь: от стандартных теплиц до суперсовременных сооружений из стекла, оснащенных компьютерным оборудованием, – отмечает директор ОАО "Тепличный комбинат "Берестье" Николай Долбик. – Сейчас наше предприятие – лидер овощеводческой отрасли не только в масштабах региона, но и всей республики. Территория тепличного хозяйства составляет 22 га.

На комбинате выращивается более 30 видов овощей, в том числе хрустящие огурцы, красные, желтые, черные и розовые томаты. Их отличный вкус и высокое качество оценены самыми престижными наградами, в том числе – дипломом Оксфордского саммита лидеров. Каждый сезон спелые и вкусные овощи ждут в России, куда предприятие экспортирует более 25% своей продукции.

Несколько лет назад в тепличном комбинате "получили прописку" кабачки и арбузы. Занимаются здесь выращиванием перца, баклажана, салатов и зелени. Осваивают овощи открытого грунта. Так, с 25 га земли на прилавки магазинов поступают ранняя капуста, лук и морковь, свекла, тыква, брокколи, цветная капуста.

Наука+ технология= результат

Ключевым моментом в развитии предприятия во все времена было и остается усовершенствование материально-технологической базы. Ставку на передовые технологии в тепличном комбинате делают постоянно. Так, в 2010 году построили геотермальную станцию, поддерживающую необходимый микроклимат в теплицах. При этом она значительно экономит топливно-энергетические ресурсы.

Последние годы в основу производства заложен экологический аспект, на который ориентировано применение бессубстратной технологии. Ее суть – выращивание культур в полиэтиленовых рукавах, куда подается питательный раствор с полным набором необходимых элементов, а потому, уверяют специалисты, плоды не хуже, чем в открытом грунте. Технология разработана руководителем тепличного комбината Николаем Долбиком совместно с институтом овощеводства Республики Беларусь и защищена пятью патентами. Она позволила уйти от использования дорогостоящих импортных материалов и заменить минеральную вату, которую другим белорусским предприятиям приходится закупать из-за рубежа, на технологический рукав отечественного производства.

Еще одним залогом производства экологически чистых овощей в "Берестье" является биологический метод защиты растений. Его применяют на предприятии с 2013 года.

– В его основе – борьба с вредителями при помощи насекомых-энтомофагов, которые попросту их уничтожают, как в естественной среде обитания, – отмечает главный агроном предприятия Михайло Долбик. – Этот метод дорогостоящий, но он позволяет обойтись без обработки растений пестицидами, что дает возможность получать экологически чистую продукцию.

По словам директора "Берестья", используемые в работе технологии ни в чем не уступают голландским. Да и среди белорусских коллег у брестского предприятия есть одно важное преимущество – самая низкая себестоимость овощей. Разница – порядка 30%.

– У тепличного комбината сегодня есть все то, о чем четверть века даже и подумать не могли. Это современные теплицы, уникальная бессубстратная технология, геотермальная вода, хорошие семена и удобрения. На нашей базе защищаются доктора наук и учатся студенты сельхозакадемии, – подчеркивает Николай Николаевич. – Но главное богатство предприятия во все времена – это коллектив. Одна команда, для которой общее дело важнее всего!

Их прописка – "Берестье"

Всего в тепличном комбинате трудится около 400 человек, из которых 220 – овощеводы. Главный костяк – люди, работающие здесь давно: кто-то 25 лет, а кто-то и с момента открытия предприятия. Активно трудо-

устраивается молодежь. Каждый из работников считает ОАО "Тепличный комбинат "Берестье" вторым домом.

– Как назвать по-другому, если вся моя жизнь связана с комбинатом? – задается вопросом овощевод Надежда Омельчук, которая работает на предприятии почти тридцать лет. – Важно и нужно любить свое дело, относиться к нему с душой. А тонкостям профессии всегда научат, ведь коллектив тут добрый и отзывчивый. Как говорится, в хорошей атмосфере и овощи быстрее спеют. Проверено годами!

К растениям нужно относиться только с заботой, уверена овощевод 4 бригады Наталья Ткачук. На комбинате она трудится 9-й сезон.

– Конечно, работа непростая, оплата зависит от сделки, поэтому в интересах каждого из нас получить хороший результат, – отмечает специалист. – Собирать урожай нужно так, будто стараешься для себя, своей семьи. Чтобы на прилавках магазинов видеть томаты и огурцы под маркой "Берестье" и гордиться их качеством!

За 2019 год на комбинате произведено 6,9 тыс. тонн томатов и 2,5 тыс. тонн огурцов.

Марина ВАЛАХ.

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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