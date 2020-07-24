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24 июля 2020, 09:46

Физкульт-привет!

ФОК в Новогрудке
ФОК в Новогрудке

Беларусь по-прежнему считается одной из самых спортивных стран Европы. Июль еще не закончился, а в трех разных городах уже открылись долгожданные для поклонников ЗОЖ объекты. Рассказываем, что в них есть.

ФОК в Новогрудке: "На фитнес записалось 200 человек!"

Современный физкультурно-оздоровительный комплекс "Лидер" открылся 8 июля в Новогрудке на улице Дроздовича в молодом густонаселенном жилом районе. В новом ФОКе – спортивный зал с трибунами на 750 зрительских мест, 25-метровый бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортивные помещения для занятий легкой атлетикой, а также кафе.

"Это очередной шаг в реализации областной программы по развитию спорта, физкультурного движения. В Новогрудке действуют три спортивные школы, есть отделение областного училища олимпийского резерва – и они получают прекрасную базу", – отметил во время церемонии открытия комплекса председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что комплекс предназначен не только для юных атлетов – здесь может заниматься любой желающий. Владимир Кравцов уверен: комплекс будет востребован жителями и Новогрудка, и близлежащих населенных пунктов, и соседних районов.

Директор комплекса и размещающейся на его базе Новогрудской ДЮСШ №2 Сергей Юшкевич рассказал, что только на фитнес за последние дни записались более 200 человек! Интересны жителям и занятия в тренажерном зале, бассейне.

"К осени наплыв желающих заниматься у нас в разы увеличится, хотя и теперь в вечернее время народу полно. В тренажерный зал, к примеру, приходят люди самого разного возраста. Самому молодому посетителю – 5 лет, пожилому – за 70, – рассказывает Сергей Юшкевич. – Бассейн открывается в 8 утра. К этому времени некоторые "жаворонки" уже готовы к водным процедурам. Популярен фитнес-зал: вчера за день 87 человек пришли на тренировки".

Важно и то, что новый ФОК позволил привлечь тренерские кадры – работать сюда приезжают и молодые специалисты. На базе школы откроются отделения плавания и волейбола, новый импульс получат такие виды спорта, как футбол и легкая атлетика. Благодаря специализированным залам, появилась возможность организовывать тренировочный и учебный процессы круглогодично.

В Витебске 18 июля открылся обновленный стадион ВГУ имени П.М. Машерова. На нем есть футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, воркаута и силовых упражнений, беговые дорожки, светодиодный экран и многое другое.

Спорткомплекс в Гомеле: "Можно тренироваться в 11 видах спорта"

Многофункциональный спорткомплекс с бассейном открылся после масштабного ремонта и реконструкции. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на торжественной церемонии подчеркнул: это – база для училища олимпийского резерва. За свою более чем полувековую историю здесь прошли подготовку многие именитые спортсмены.

Будущие чемпионы могут тренироваться в 11 видах спорта. В их числе игровые – волейбол, футбол, баскетбол, гандбол. Кроме того, в спорт-комплексе есть 25-метровый бассейн на 5 дорожек, зал сухого плавания, велосипедная база, медико-восстановительный центр и многое другое. Начнет работу и скалодром. В свободное от тренировочного процесса время в спорткомплексе будут проводить физкультурно-оздоровительные занятия для жителей города.

"За год мы открыли лыжероллерную трассу и крытый футбольный манеж в Гомеле, стадион в Петрикове и бассейн в Мозыре. При комплексном благоустройстве районных центров обязательным условием стало создание молодежных спортивных площадок. Это активизирует спортивную жизнь региона", – подчеркнул Геннадий Соловей.

По его словам, в областном центре в этом году откроют еще один объект с бассейном – в Новобелицком районе.

В августе планируется открытие после реконструкции СДЮШОР на улице Ленинградской в Гомеле, а также спортивного комплекса СДЮШОР по фигурному катанию по улице Чюрлёниса в Минске.

Елена НИКОЛАЕВА. "7 Дней"

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