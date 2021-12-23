Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Фаниполе

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить по улице Комсомольской в Фаниполе, сообщил БЕЛТА председатель Дзержинского райисполкома Максим Лысенко.

"Накануне провел рабочее совещание с представителями организации-заказчика "Дзержинский УКС" и организации-застройщика "Стройтрест №1". Обсудили сроки и ход выполнения проекта. Уже на этой неделе специалисты приступили к подготовительным работам. На намеченной по проекту территории снимают плодородный слой почвы, чтобы подготовить площадку для возведения объекта", - рассказал Максим Лысенко.

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет трехэтажным. В нем запроектированы два бассейна, русская и турецкая сауны, купель. Обустроят универсальный спортивный зал для игры в гандбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, теннис. Будут и отдельные залы для занятий фитнесом, пилатесом, настольным теннисом, помещение с тренажерами.

Проект комплекса учитывает потребности людей с ограниченными возможностями. Главный вход в здание будет оборудован пандусами, а при большом бассейне будет предусмотрена возможность установить мобильный подъемник. Санузлы, душевые и раздевалки тоже адаптируют под потребности таких граждан.

На прилегающей территории оборудуют стоянку для автомобилей на более чем 100 машино-мест.-0-