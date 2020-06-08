Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном готовят к открытию в Новогрудке

8 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке к открытию готовят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерным и фитнес-залами, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Новогрудского райисполкома Светлана Королько.

Возведен новый объект на ул.Дроздовича в молодом жилом районе города. Строительные работы завершены, идут пуск и наладка оборудования, его проверка.

Новый комплекс включает спортивный зал с трибунами на 750 зрительских мест, 25-метровый бассейн, тренажерный и фитнес-залы, спортивные помещения для занятий легкой атлетикой, а также кафе.

"Это открывает новые возможности для развития спорта в районе. Например, в спортивной школе откроется отделение плавания. Есть запрос от жителей и на аквааэробику. Что важно, есть и специалисты, готовые работать с группами в этом направлении", - рассказала Светлана Королько. Также формируются фитнес-группы, группы по занятиям в тренажерном и легкоатлетическом залах. Большой зал со зрительскими трибунами будет использоваться и для тренировок, и для игр. На новый уровень планируется вывести в районе и футбол. Также у посетителей будет возможность поиграть и настольный теннис.

Светлана Королько отметила, что новый комплекс станет местом притяжения не только жителей Новогрудского района. Интерес проявляют и в соседних регионах - Ивье, Кореличах, Дятлово.

На базе комплекса откроется филиал районной библиотеки. Этот объект также востребован у жителей молодого спального района. Разместится здесь и уголок безопасности МЧС.

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса приурочат к 3 июля. Посетителей он начнет принимать уже в ближайшее время.-0-