12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Физкультурно-оздоровительный проект "Мы можам" стартует в Гомельской области 17 августа. Об этом сообщил на брифинге начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Мы можам" приурочен ко Дню народного единства. Жителей региона приглашают объединиться в стремлении к здоровому образу жизни.

С 17 августа практически каждый день старты будут даны в разных районах юго-востока страны. Желающих проверить свои силы ждут в подразделениях по спорту и туризму в местных райисполкомах. Первым 17 августа стартует Светлогорск, затем 18 августа - Рогачев, 19 августа - Буда-Кошелево, 20 августа - Лоев, 21 августа - Житковичи, 24 августа - Наровля, 25 августа - Брагин, 26 августа - Речица, 27 августа - Калинковичи, 28 августа - Добруш, 31 августа - Гомельский район, 2 сентября - Лельчицы, 3 сентября - Ельск, 4 сентября - Ветка, 7 сентября - Чечерск, 8 сентября - Петриков, 9 сентября - Мозырь, 10 сентября - Жлобин, 11 сентября - Октябрьский, 14 сентября - Корма, 15 сентября - Хойники, 16 сентября - Гомель. В назначенный день и назначенный час можно прийти на главную спортивную площадку и попробовать выполнить нормативы. Основной призыв проекта в добрых традициях советского времени: "А ты готов показать, на что способен?".

Программа включает бег 1,5 км, челночный бег, подтягивания и наклоны вперед. Показатели учитываются в личном физкультзачете. Нормативы предусмотрены для шести возрастных групп. Прошедшим физкультминимум в зависимости от показателей вручают золотой, серебряный или бронзовый значки.

В этом году около 20 тыс. человек уже сдали нормативы. По заключению судейской коллегии подано только 665 ходатайств о вручении значка.

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