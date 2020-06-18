Физлица Гомельской области уплатили Br3,1 млн налога по доходам за 2019 год

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Физические лица Гомельской области в этом году уплатили Br3,1 млн по доходам, полученным в 2019-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по региону Дмитрий Дайнеко.

По его словам, сумма поступлений от физлиц по результатам декларирования доходов за 2019-й увеличилась на Br277 тыс. по сравнению с поступлениями за 2018 год.

По данным на начало июня, инспекции МНС области приняли 5164 налоговых декларации по доходам, полученным физическими лицами в 2019 году. Из них 95% представлены в электронном виде.

Дмитрий Дайнеко отметил: более 1,9 тыс. физлиц получили налоговые вычеты по доходам за минувший год. Заместитель начальника напомнил, что за такими вычетами могут обращаться, например, те, у кого был доход, но нет места основной работы (службы, учебы).-0-