Физлица Гомельской области уплатили Br5,1 млн налога по доходам за 2020 год

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области физические лица по результатам декларирования доходов, полученных в 2020 году, уплатили Br5,1 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по региону Дмитрий Дайнеко.

По словам Дмитрия Дайнеко, всего на 1 июня нынешнего года декларации по подоходному налогу за 2020 год представили 4686 физических лиц. "От плательщиков поступило Br5,1 млн подоходного налога. Это на Br2 млн больше, чем в прошлую кампанию", - уточнил он.

Заместитель начальника отметил, что 48 физических лиц обратились в налоговые органы за получением вычетов и перерасчетом подоходного налога на общую сумму Br55,1 тыс. "По сравнению с прошлым годом количество граждан, обратившихся за возвратом подоходного налога, выросло более чем в два раза. Сумма для возврата подоходного налога увеличилась в 1,6 раза", - добавил Дмитрий Дайнеко.

Он также обратил внимание, что с каждым годом в регионе становится больше тех, кто представляет налоговые декларации через сервис "Личный кабинет физического лица". Так, по итогам кампании по декларированию за 2020 год более 97% физических лиц воспользовались данным сервисом, за 2019-й - около 95%.-0-