Флаг Победы подняли возле здания УВД в Гомеле

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Флаг Победы подняли у здания УВД облисполкома в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Возле УВД Гомельского облисполкома прошел торжественный митинг в честь Дня Победы, Дня Государственного герба и Государственного флага. Его участниками стали областные и городские власти, руководство правоохранительных органов, сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

Личный состав УВД салютовал в честь Флага Победы. Поднять его поручили ветерану Великой Отечественной войны, подполковнику милиции в отставке Николаю Тимофеевичу Грушанову с правнуками.

"Такая связь поколений никогда не должна прерываться. Символично, что этот важный в судьбе каждого из нас день мы начинаем с поднятия Знамени Победы. Этот уникальный символ, который, существуя в единственном экземпляре, одновременно принадлежит всем, для кого Победа советского народа в Великой Отечественной войне была и остается знаменательным событием в истории человечества", - отметил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Он напомнил один исторический факт: в апреле 1945 года было изготовлено 9 так называемых штурмовых флагов - по числу дивизий, штурмовавших Берлин. Флаг 150-й Идрицкой дивизии, который стал Знаменем Победы, был уже четвертым над Рейхстагом. Первые три уничтожила артиллерия врага.

Губернатор подчеркнул, что именно с момента, когда алое знамя взвилось над Рейхстагом, было окончательно покончено с "коричневой чумой".

"Сегодня стражи правопорядка являются достойными детьми и внуками поколения Победителей. В мирное время вам пришлось встать на защиту национальных интересов, на сохранение жизни наших граждан. Вы - наш надежный щит, хранители исторической памяти и продолжатели дела Солдат Победы", - сказал Геннадий Соловей.

Губернатор поблагодарил правоохранителей за стойкость, твердость духа, мужество, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия их семьям.

Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев тепло поздравил присутствовавших с праздником, передал памятные сувениры ветерану Великой Отечественной войны. Николай Грушанов в мирное время служил в рядах милиции. Сегодня его окружают теплом и заботой большая семья. У него 6 правнуков и один праправнук.-0-