Флешмоб бенгальских огней и файер-трюки покажут на фестивале в Речице

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предновогодний фестиваль огня и света пройдет в Речице 28 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Речицком городском доме культуры.

Любители огненных шоу в 19.00 соберутся у амфитеатра на набережной Днепра. Как отметили в доме культуры, мероприятие в таком формате впервые пройдет в этой локации. Жителям и гостям города обещают уникальное действо со сложными трюками, элементами театрализации и использованием пиротехники. В основе концепции фестиваля - яркие выступления укротителей огненной стихии, конкурсы, танцы и другие развлечения.

Красивым завершением вечера станет зрелищная акция. Зрителям предложат стать участниками флешмоба бенгальских огней, искры которых озарят темноту под любимые рождественские мелодии.

"Фестиваль огня и света - один из интересных современных трендов в социально-культурном развитии города и молодежи", - отметили в Речицком городском доме культуры, который выступает одним из организаторов фестиваля. Здесь уверены, что этот вечер зарядит праздничным настроением всех присутствующих.-0-