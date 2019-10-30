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30 октября 2019, 15:05

Фликер вместо проездного: гомельские школьники на каникулах смогут ездить бесплатно в маршрутках

Фото из архива
Фото из архива

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ставшая уже традиционной акция "Фликер вместо проездного" пройдет в дни осенних каникул в Гомеле, а также Рогачеве и Речице, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инициативу обсудили во время встречи в областной Госавтоинспекции с перевозчиками и водителями экспресс-такси. Акция будет проходить с 1 по 9 ноября, она направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Ученики 1-4-х классов при предъявлении водителю маршрутного такси фликера смогут ехать бесплатно. "Ранее эту акцию проводили только в Гомеле, в этом году к ней присоединились перевозчики из Рогачева и Речицы (кроме маршрута №17)", - рассказали в УГАИ.

На встрече в том числе с участием представителей "Гомельоблпассажиртранса" речь шла и о соблюдении ПДД водителями, которые перевозят пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщениях на городских и междугородних маршрутах. Было отмечено, что, несмотря на особый контроль к этой теме со стороны Госавтоинспекции, с начала года на территории области зарегистрировано три ДТП с участием маршрутных такси. В авариях семь человек получили травмы различной степени тяжести. При этом все происшествия зафиксированы в областном центре.

"Чтобы исключить такие происшествия, госавтоинспекторы постоянно проводят профилактические мероприятия, рейды с использованием гласного и негласного контроля. Особое внимание уделяется соблюдению водителями маршрутных такси скоростных режимов, правил обгона, перевозки пассажиров, а также техническому состоянию транспортных средств", - отметили в УГАИ.

На встрече перевозчикам еще раз напомнили о неукоснительном соблюдении ПДД и ответственности, которую они несут за жизнь и здоровье пассажиров.-0-

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акция ГАИ Гомельская область дети транспорт
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