Фликер вместо проездного: в Гомеле школьники на каникулах могут бесплатно ездить в маршрутках

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ставшая уже традиционной акция "Фликер вместо проездного" проходит в дни зимних каникул в Гомеле, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

Ученики 1-4 классов по 9 января, предъявив фликер водителю маршрутки, могут ездить бесплатно. "Так у маленьких участников дорожного движения сформируется привычка использовать световозвращающие элементы, что повысит безопасность детей вблизи дорог", - убеждены в УГАИ.

Госавтоинспекторы отметили, что на каникулах ребята много времени проводят на улице, посещают различные праздничные мероприятия и просто весело проводят досуг с друзьями.

"Но, к сожалению, нередко случается так, что юные участники дорожного движения не осознают степень угрозы и риска вблизи дорог и попадают в ДТП. Так, за 11 месяцев этого года в Гомельской области с участием детей зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых 50 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести и 2 погибли", - озвучили печальную статистику в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ призвали всех водителей быть более бдительными, неукоснительно соблюдать ПДД и всегда быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге. Родителям же необходимо каждый раз напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге и во дворе.

Акция "Фликер вместо проездного" нацелена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и призвана привить у ребят навыки ношения световозвращающих элементов. Организуют акцию сотрудники ГАИ совместно с ОАО "Гомельоблпассажиртранс".-0-