ФОК с бассейном построят в Толочине

11 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном планируют построить в Толочине, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Толочинского райисполкома Сергей Егоров.

Пока проект на стадии планирования: готовится проектно-сметная документация, обсуждается место расположения ФОКа, определяются источники финансирования, основным из которых станет местный бюджет. Планируется, что это будет типовой ФОК, спроектированный по аналогии с объектами в Верхнедвинске и Браславе. Реализовать проект намерены в ближайшие три года.

"Толочинский район по сравнению с другими регионами области обделен водоемами, поэтому заинтересованность и потребность населения в таком объекте достаточно высокая. Надеюсь, в скором времени его появление порадует наших жителей. В дальнейшем на базе физкультурно-оздоровительного комплекса будем развивать дополнительные виды услуг, чтобы вывести его на самоокупаемость", - добавил Сергей Егоров.

В числе других важных для района объектов, которые вскоре должны появиться, председатель райисполкома назвал два многоквартирных жилых дома для социально уязвимых категорий граждан, один из них будет возведен с привлечением китайских инвестиций. Также будет построен цех по производству быстрозамороженного картофелепродукта типа french fries.-0-