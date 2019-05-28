Фокусы и фаер-шоу на пляже - в Гомеле организуют праздник для особенных детей

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями "Гомель без границ" пройдет в областном центре 31 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском городском Совете депутатов.
Мероприятие соберет особенных ребят на центральном пляже (в зоне частного собственника) с 12.00 до 15.00. Организаторы планируют подарить детям незабываемый праздник. В программе - яркие музыкальные номера и фестиваль красок. Запоминающиеся моменты и приятные неожиданности подарит выступление фокусников. Будут организованы дискотека и фаер-шоу.
Праздник пройдет накануне Международного дня защиты детей по инициативе депутатов Гомельского городского Совета депутатов и сотрудников управления образования горисполкома.-0-
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