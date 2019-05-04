Фонды более 300 школьных музеев оцифровали в Гродненской области

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С экспозициями более 300 музеев школ и других учреждений образования Гродненской области можно познакомится в режиме онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

Оцифровку фондов музеев и разработку виртуальных туров приурочили к юбилейным датам - 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также 75-летию Гродненской области, которое регион отметит в сентябре.

"Большинство музеев историко-краеведческой направленности. В их фондах немало информации, предметов, связанных с этими событиями. На виртуальные экскурсии можно отправиться с нашего интернет-портала", - рассказали в облисполкоме.

Школьники также активно работают над разработкой новых туристических маршрутов и интерактивных карт памятных мест боевой славы, содержащих описание и фотографии изученных объектов. Планируется презентация виртуальных туров по этим местам.

К памятным датам запланированы и другие мероприятия. Например, в сценарий последних звонков в школах планируется включить ретродефиле "Вальс Победы". Активизирована волонтерская работа. Школьники весной приводили в порядок памятники, мемориальные комплексы, места воинских захоронений. Пожилым людям, в том числе ветеранам, оказывается помощь в быту, наведении порядка во дворах и огородах.-0-