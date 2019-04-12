Фонтан по ул.Пулихова в Минске начнут восстанавливать в июле

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонтан на пересечении улиц Пулихова и Первомайской в Минске начнут восстанавливать в июле. Временно на этом месте разобьют цветочную композицию, поэтому площадку засыпали землей, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы заместитель главы администрации Партизанского района Эдуард Шатерник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект разработан, прошел экспертизу. Заказчиком определен "Минскзеленстрой", работы начнутся сразу после Европейских игр. Расчетные сроки строительства - восемь месяцев", - отметил Эдуард Шатерник.

Как сообщалось, фонтан запроектирован плоскостным, струи будут вырываться из земли. Аналогичное решение минчане могут увидеть на площадке у Marriott Hotel Minsk по проспекту Победителей. Раньше на этом месте уже располагался фонтан, но длительное время не функционировал.

Всего в Минске насчитывается около шестидесяти фонтанов, из них 34 находятся на балансе "Минскзеленстроя". Наиболее зрелищные - фонтан-ширма в районе Национальной библиотеки с распылом воды веером на 360 градусов и фонтан перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета. Лидер по количеству струй - фонтан "Столица" на площади Независимости, самый мощный и высокий фонтан на воде - "Парус" (почти половина его струй взмывают над Комсомольским озером более чем на 20 м), самый старинный - "Мальчик с лебедем" в Александровском сквере (установлен в 1874 году, а в 2016 году отреставрирован).

На сайте предприятия "Минскзеленстрой" можно увидеть полный перечень фонтанов с информацией о режиме работы каждого из них. В дождливую погоду и при температуре ниже 15 градусов тепла водные гейзеры не включают.-0-