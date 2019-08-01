Фонтан в парке им. Янки Купалы закроют на ремонт

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По техническим причинам в связи с прорывом трубопровода фонтан "Купалье" в парке им.Я.Купалы временно приостановит свою работу, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.
"После проведения в парке им.Я.Купалы земляных работ и восстановления трубопровода фонтан снова заработает. Планируется, что строительные работы будут выполнены в кратчайшие сроки", - сказал Владимир Бабивский.
На период ремонта во избежание актов вандализма будут демонтированы фонтанные насадки.-0-
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