Фонтаны в Могилеве включат к майским праздникам

5 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фонтаны в Могилеве планируют включить к майским праздникам. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный инженер филиала "Могилевский водоканал" УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Андрей Кротов.

"Открыть традиционный сезон фонтанов планируем 1 мая, если другая дата не будет установлена городским исполнительным комитетом. Сейчас идут профилактические работы: готовим к работе насосное оборудование, станции. Приводим в порядок внешний вид и освещение, если есть такая необходимость, - отметил Андрей Кротов. - Пробное заполнение фонтанов еще не проводилось - пока не позволяет погода".

Всего в Могилеве сейчас 15 фонтанов. По словам главного инженера, в этом году новые фонтаны в городе не появятся. Последние новинки заработали в парке Подниколье в 2018 году. Тогда запустили три фонтана, один из которых - каскадный.-0-