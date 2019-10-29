Формальное благоустройство горпоселков в Витебской области выявил КГК

29 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области выявил факты формального отношения к благоустройству городских поселков. Об этом сообщил журналистам перед заседанием коллегии начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства КГК региона Вадим Волович, передает корреспондент БЕЛТА.

В планах областных властей было каждый год благоустраивать не менее двух городских поселков Витебской области. В 2018 году таковыми стали Езерище (Городокский район) и Болбасово (Оршанский), в нынешнем - Богушевск (Сенненский) и Бегомль (Докшицкий).

"Во время контрольных мероприятий были установлены факты формального отношения к выполнению намеченного. Выяснилось, что в планы благоустройства включались работы, которые субъекты хозяйствования все равно бы выполняли вне зависимости от программы развития поселков. Некоторые важные для людей объекты вовсе не попали в список. К примеру, асфальтирование улиц с гравийным покрытием, ремонт дворовых территорий, жилых домов, некоторых социальных объектов, не была предусмотрена установка велопарковок. Для жителей поселков это популярный вид транспорта", - отметил Вадим Волович.

Госконтроль установил, что в ряде поселков около половины запланированных мероприятий по наведению порядка и ремонту объектов не реализовали. Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Во время коллегии участники обсудят вопросы удешевления работ, проработают источники финансирования. Местным властям будет поручено завершить ремонт оставшихся объектов.

В следующем году планируется преобразовать поселки Освея в Верхнедвинском и Оболь в Шумилинском районах.-0-