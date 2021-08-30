Форсайт-технологии в управлении внедрили в дошкольном учреждении Минска

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инновационный проект "Стратегическое планирование развития учреждения дошкольного образования посредством форсайт-технологии" реализуется в яслях-саде № 239 Минска. О сути проекта корреспонденту БЕЛТА рассказала заведующая учреждением Татьяна Кузьмич.

"Форсайт с английского - "взгляд вперед". Мы адаптировали эту технологию для выстраивания стратегии управления своим учреждением. Понятно, что предсказать будущее невозможно. Но можно, скажем так, "отсканировать" горизонт несвязанных между собой тенденций в жизни общества, в образовании и предположить, как это все в совокупности может повлиять на запрос к нашему учреждению", - сказала Татьяна Кузьмич, которая, к слову, является еще и магистром педагогических наук.

Если пояснить простыми словами, то форсайт-технология позволяет, с учетом множества переменных в различных сферах жизни, подготовить желаемое будущее. К примеру, уже сейчас все чаще от родителей поступают запросы по поводу ясельных групп для малышей в возрасте года и 6-8 месяцев. То есть в перспективе детские сады могут быть все более востребованы, начиная с полуторагодовалого возраста. Также все более популярным становится особое питание в семьях, которые могут исключать какие-то продукты из рациона своих детей. То есть надо продумывать если не индивидуальное питание, то, например, варианты меню для разных случаев.

То же касается и образа воспитанника будущего, растущего в мире быстро развивающихся цифровых технологий. Мультимедиа, "говорящие" книжки, смарт-конструирование - подобные современные технологии уже сейчас нужны в дошкольных учреждениях. А, может, пора задуматься и о появлении IT-детского сада.

"У нас, в частности, запланирован запуск информационной платформы KidsSmart.by. Она позволяет родителям дистанционно закреплять эффект тех или иных занятий, например, с логопедом. Мы сейчас записываем видео, основанные на наших методических разработках. И разместим на этой платформе видеоуроки занятий, которыми родители могут заниматься со своими малышами дома", - добавила Татьяна Кузьмич.

Проект рассчитан на три года, за истекший год уже состоялось несколько форсайт-сессий, в которых участвовали не только работники учреждения, приглашенные эксперты, но и родители воспитанников. Это позволяет выстраивать в единую систему управление учреждением с учетом того, что востребовано и нужно родителям, педагогам, детям.

Кстати, на августовском форуме педагогических работников города ГУО "Ясли-сад № 239 Минска" получило награду за победу в городском конкурсе "Лидер столичного образования 2021". Приз в виде сертификата на получение интерактивного дисплея стал для коллектива не только подарком, но и стимулом к дальнейшему развитию в области информатизации.-0-