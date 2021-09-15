Форум актива работниц предприятий "Беллегпрома" ко Дню народного единства прошел в Минске

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Белорусский союз женщин в отрасли легкой промышленности: реалии и перспективы" прошел в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллегпрома".

Участники встречи - более 30 представительниц компаний концерна со всех уголков страны - встретились, чтобы обсудить насущные вопросы и перспективы развития организации на предприятиях легпрома. Среди почетных гостей были председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан, член президиума БСЖ Татьяна Лугина, председатель объединенной организации БСЖ Министерства промышленности Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации БСЖ Министерства по чрезвычайным ситуациям Елена Парчук.

"Создание объединенных организаций - новый вектор в развитии союза женщин, который полностью себя оправдал, так как позволяет объединять женщин схожего уклада жизни, близких ментально и по духу. Так мы замечаем еще больше активных, увлеченных единомышленниц, работаем с молодежным крылом организации, объединяем прекрасных соотечественниц в делах во благо нашей страны", - отметила Елена Богдан.

Во время мероприятия поделились своим опытом реализации общественных инициатив главы объединенных организаций Белорусского союза женщин, а также председатели первичных организаций компаний "Славянка" и "Галантэя".

Подводя итоги форума, глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина подчеркнула: "Отрасль легкой промышленности часто называют женской, ведь, действительно, более 80% работников наших предприятий - женщины, мы несем в мир моду и красоту. Уверена, что, благодаря нашей консолидации под эгидой Белорусского союза женщин, мы будем нести еще и добро, и заботу, и пользу нашей стране своими инициативами и нужными делами".

Форумом была принята резолюция, один из ключевых пунктов которой - подготовка конференции по созданию объединенной организации Белорусского союза женщин отрасли легкой промышленности.-0-