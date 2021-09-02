Форум "Беларусь адзіная" проходит в Гродно

2 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 участников собрал в Гродно областной форум "Беларусь адзіная", передает корреспондент БЕЛТА.
В зале Гродненского областного драматического театра собрались представители идеологического актива, депутатского корпуса, общественных организаций и политических партий. Также участие в форуме принимают политологи, эксперты, медийные личности. Форум проходит в формате открытого диалога.
"Диалог с обществом, с различными его слоями, например молодежью, предпринимателями, идет постоянно. Сегодняшний форум - возможность собрать вместе тех людей, кто занимается вопросами идеологии, воспитания подрастающего поколения, работает в трудовых коллективах, и обсудить с ними наиболее актуальные вопросы", - отметил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.
Среди тем, вынесенных на обсуждение, - подготовка изменений в Конституцию, перспективы развития страны и региона, взаимодействие с соседями и многое другое, а также вопросы внутренней и внешней политики.-0-
Фото Леонида Щеглова