Форум "Берасцейскі дыялог" может стать традиционным

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Региональный форум "Берасцейскі дыялог" может стать постоянно действующим. Об этом заявила сегодня во время работы дискуссионной площадки в Брестском государственном техническом университете начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Татьяна Гагакова, передает корреспондент БЕЛТА.

Темой очередной дискуссии стала реализация государственной молодежной политики - ее основы, задачи и эффективность. В качестве экспертов выступили депутаты Национального собрания, представители местных органов власти, ученые, лидеры общественных организаций. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие общественные деятели, молодежные активисты, студенты и преподаватели.

"Очень много предложений - даже сложно их увязать в одну дискуссию. Учитывая это, хотелось бы сделать такую дискуссионную площадку постоянно действующей, на которой бы в том числе обсуждались молодежные инициативы. Наверно, будет совершенно правильным сделать это на базе одного из вузов. Должны быть периодичность и постоянно открытый доступ туда со своими идеями. Иногда связь между идеей и ее реализацией, модератором и проводником которой должны стать органы власти, не срабатывает. И зачастую об этих проблемах мы узнаем, собравшись на такую дискуссию", - отметила Татьяна Гагакова.

Также она поддержала идею первого секретаря областного комитета БРСМ Юрия Сегенюка о создании единого молодежного портала, куда бы стекалась информация об интересных для молодежи мероприятиях и где бы каждый мог бы высказать свою позицию по тому или иному вопросу.

"Абсолютно правильное предложение. Мы должны все работать в одну копилку. Думаю, будет правильным, если эту координацию на себя возьмет отдел по работе с молодежью, который есть в нашем управлении в облисполкоме. Это, в принципе, тот орган, который работает со всеми молодежными общественными организациями и объединениями, которые есть в области", - сказала начальник главного управления облисполкома.

Во время диалога говорилось о необходимости более тесного взаимодействия и сотрудничества различных молодежных организаций, использовании потенциала молодежного парламента и государственно-частного партнерства при реализации социально значимых проектов. Участники обсудили закон об общественных организациях, нуждающийся в совершенствовании, проблемы патриотического воспитания молодежи. Все предложения будут обобщены и переданы в парламент. Панельные дискуссии на эту и другие актуальные темы социально-экономического развития страны пройдут также в Барановичах и Пинске.-0-