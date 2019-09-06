Форум достойного долголетия пройдет в Минске 1-2 октября

6 сентября, Минск /Корр. БЕТА/. Форум достойного долголетия состоится 1-2 октября в Минске и соберет около 150 участников со всех регионов Беларуси и других стран, сообщили БЕЛТА организаторы.

На форуме будут представлены международный опыт деятельности по обеспечению достойного долголетия, а также основные положения Национальной стратегии активного долголетия до 2030 года, которая разрабатывается в Беларуси. Чтобы совместными усилиями государства и частного сектора, общества обеспечить новые потребности стареющего населения и создать условия для реализации потенциала пожилых граждан, изменить их образ жизни в лучшую сторону. Участники также познакомятся с итогами исследований по тематике форума.

Ожидается участие экспертов из Беларуси, Германии, Австрии, России, Казахстана, Кыргызстана, Украины. Это представители государственных, общественных, коммерческих и академических организаций, эксперты в области старения населения, активные пожилые люди.

На начало этого года доля белорусов 60 лет и старше в общей численности населения составляла 22,8%.

"Пожилым белорусам нужна не только хорошая пенсия и доступ к медицине. Многим из тех, кому за 55 лет, приходится сражаться с чувством одиночества, с насилием со стороны близких, стереотипным восприятием старости со стороны общества. В то же время немало пожилых людей, которые хотели бы развиваться, получать ценные для жизни в современном обществе умения и навыки, быть необходимыми для других людей, для этого нужно создавать больше возможностей", - прокомментировал координатор коалиции "За достойное долголетие" Витовт Рудник.

Коалиция создана в ноябре 2018 года. Ее участники - представители восьми некоммерческих организаций, трех университетов золотого возраста, а также ряд экспертов, занятых в разных направлениях работы по улучшению качества жизни пожилых и обеспечению равных возможностей для людей всех возрастов.

Кроме коалиции "За достойное долголетие" организаторами форума выступают международное общественное объединение "Взаимопонимание" (Минск), общественное объединение "Центр "Третий сектор" (Гродно) и учреждение "Центр дополнительного образование взрослых "Студия полезных компетенций" (Гродно).-0-