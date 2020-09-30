Форум молодых педагогов пройдет в Могилеве

30 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Форум для молодых педагогов "Молодой учитель - от интереса к успеху" пройдет сегодня в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

Пройдет форум на базе средней школы №45 в Могилеве. В программе мероприятий запланирован открытый микрофон, серия разнообразных мастер-классов и экскурсия по учреждению образования. Участниками форума станут молодые специалисты города - около 100 человек.

Участие в форуме примут заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, депутат Палаты представителей Национального собрания Людмила Здорикова, начальники управлений и отделов образований.

"В Могилеве уже стало традицией проводить форум для молодых специалистов ближе к их профессиональному празднику - Дню учителя, - рассказала Алла Галушко. - Прошел месяц, как ребята начали работать. И форум дает возможность задать интересующие вопросы более опытным коллегам, перенять опыт старших поколений и познакомиться друг с другом. Такие встречи всегда проходят в форме диалога, потому что, в первую очередь, мы хотим помочь молодым учителям в их становлении как профессионалов".-0-