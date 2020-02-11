Форум на тему умных устойчивых городов пройдет 3-5 марта в Минске

11 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Форум "Умные устойчивые города: от концепции до реализации" пройдет 3-5 марта в Минске. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

"В связи с повсеместной урбанизацией наиболее остро встает вопрос о создании благоприятных городских условий для жизни людей и ведения бизнеса. Умный устойчивый город - это инновационный город, который использует ИКТ для повышения уровня жизни населения, эффективности их деятельности, доступности оказания услуг, а также роста конкурентоспособности бизнеса", - отметили в Минсвязи.

На форуме будут рассмотрены перспективы и тренды развития умных устойчивых городов, подходы к разработке концепций и дорожных карт, показателей эффективности, а также стандартизация требований к городским сервисам, умные технологии и инновации в управлении. Мероприятие будет совмещено с собраниями региональных групп 3-й и 20-й исследовательских комиссий Сектора стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ-Т) для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья.

Организаторами форума выступают Международный союз электросвязи, ОАО "Гипросвязь" при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.-0-