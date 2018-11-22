Форум на тему универсальной среды для пожилых и инвалидов пройдет в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка специализированного оборудования, технологий и сервиса для реабилитации людей с инвалидностью "ПараЭкспо", приуроченная к Международному дню инвалида (3 декабря), станет ключевым элементом специализированного форума "Универсальная среда-2018", который пройдет в выставочном центре "Белэкспо" с 29 ноября по 1 декабря в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.
На форуме будет акцентировано внимание на вопросах создания универсальной доступной среды для населения с ограниченной мобильностью, в том числе для людей с инвалидностью и пожилых. И наполнение экспозиции будет соответствующим. Ожидается, что производители и поставщики оборудования представят реабилитационные и вспомогательные средства, товары, услуги, технологии по адаптации среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью и пожилых.
Будут работать дискуссионные и презентационные площадки, пройдет насыщенная культурно-мотивационная программа.
Участниками и слушателями станут специалисты учреждений социальной сферы, центров социального обслуживания населения, представители общественных объединений, клубов, благотворительных и международных организаций, образовательных, медицинских, реабилитационных и оздоровительных учреждений, активные граждане с инвалидностью, люди старшего поколения, их родственники и опекуны.
Социально ориентированный форум проводится в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Беларусью, при поддержке Министерства труда и социальной защиты, Мингорисполкома, общественных объединений инвалидов.-0-
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