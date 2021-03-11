Форум об умных городах с участием молодежи пройдет в Глубоком

11 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Научно-практический форум "Интеллектуальная молодежь: от SMART-инициативы к SMART-городу" 17 марта соберет молодых людей из трех районов Витебской области в Глубоком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Молодежь Глубокского, Докшицкого и Ушачского районов встретится со своими сверстниками и представителями власти, образовательной, научной и производственной сфер. Они обсудят перспективные направления взаимодействия по созданию и внедрению передовых разработок в образовании, здравоохранении и умной трансформации городской инфраструктуры не только в крупных городах, где в ближайшие пять лет планируется реализовать концепцию умного города, но и в небольших населенных пунктах.

Также пройдет встреча с депутатами Палаты представителей, представителями Министерства связи и информатизации, Совета молодых ученых НАН Беларуси, Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", представителями профильных подразделений Витебского облисполкома и райисполкомов. Участники расскажут, какие практические наработки и правовые решения могут быть использованы для создания умных городов, какими их видит молодое поколение Глубокого, Докшиц, Ушачей и других городов.

"События последних месяцев показали эффективность диалоговых площадок для обсуждения и совместного определения путей решения актуальных вопросов развития белорусского государства и общества. Их цель - обмен мнениями, позволяющий услышать каждого, кому небезразлично, каким будет сегодня, как мы будем жить завтра и каким будет будущее нашего народа", - отметили в райисполкоме. Высоко оценивая возможности таких площадок, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко и предложил провести научно-практический форум с участием молодежи.-0-