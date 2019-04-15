Форум по подготовке к конгрессу Всемирного почтового союза пройдет в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональный стратегический форум-2019 пройдет в Минске 9-10 июля с целью подготовки к 27-у конгрессу Всемирного почтового союза (ВПС). Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

Планируется участие около 100 представителей стран Европы и Центральной Азии. На форуме будут обсуждаться такие темы, как оценка регионального осуществления Стамбульской всемирной почтовой стратегии на данный момент, обсуждение региональной составляющей будущей Абиджанской почтовой стратегии, определение региональных приоритетов на 2021-2024 годы.

В апреле с целью подготовки к конгрессу в штаб-квартире Всемирного почтового союза в Берне (Швейцария) прошло очередное заседание Административного совета ВПС. Участие в заседании в качестве наблюдателя от Беларуси приняла заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко. В настоящее время Административный совет ВПС работает над актуальным вопросом реформы системы, применяемой к взносам стран - членов ВПС, при этом новая модель должна быть максимально прозрачной и справедливой. Данный вопрос внесен на рассмотрение путем проведения внеочередного заочного конгресса ВПС в сентябре 2019 года.

Кроме того, состоялись заседания комиссий, на которых рассмотрены актуальные вопросы систем общего управления, управления рисками и административно-информационного обеспечения, интеграции логистической сети и систем оплаты, технической помощи, исследований и информационной поддержки со стороны ВПС, разработки основ политики в области электронной коммерции и электронных услуг, вклада ВПС и стран-членов в достижение Целей устойчивого развития ООН, реализации политики сотрудничества в целях развития и др. Также прошло заседание Консультативного комитета ВПС и Пленума ВПС. "Заседание Административного совета Всемирного почтового союза стало важным этапом подготовки к 27-у конгрессу ВПС в 2020 году и позволило наметить направления дальнейшего развития почтовой связи с учетом современных мировых тенденций", - отметили в Минсвязи.

27-й конгресс Всемирного почтового союза пройдет в Абиджане (Кот-д'Ивуар) в 2020 году.-0-