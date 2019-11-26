Форум рабочей молодежи соберет в Витебске около 100 участников

26 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске сегодня пройдет городской молодежный форум с подведением итогов конкурса на лучшую работу с молодежью на предприятиях города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.

Молодые люди посетят предприятия "Витьба" и "Витебскоблгаз", их ознакомят с рабочим процессом организаций. Затем участники переместятся в культурно-спортивный центр Витебского отделения Белорусской железной дороги, где состоится концерт. Молодые специалисты также посетят музей истории железнодорожников. В форуме примут участие около 100 человек.

В повестке мероприятия - подведение итогов конкурса на лучшую организацию работы с молодежью в трудовых коллективах Витебска. Конкурс проходил с января по сентябрь в два этапа: районный и городской. Среди критериев выбора лучших - содействие профессиональному и карьерному росту молодежи, работа по адаптации молодых специалистов в организации, их закрепление в ней и другие. Победителям и призерам вручат дипломы и награды.-0-