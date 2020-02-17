Форум работающей молодежи проведут 18 февраля в Витебской области

17 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске 18 февраля состоится областной форум работающей молодежи, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Участники, а это представители органов власти и около 100 человек, работающих на заводах и предприятиях области, проведут открытый диалог о новых векторах развития региона, обсудят карьерные возможности для талантливой молодежи, развитие волонтерства, вопросы поддержки молодых лидеров, а также посетят ведущие предприятия областного центра. В частности, запланировано знакомство с работой интернет-телевидения Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, деятельностью предприятий "Марко" и "Фортекс - водные технологии". Их выбор осуществлялся исходя из полученных заявок и секторов экономики, в которых заняты участники форума.

"Важно, чтобы мы смогли выстроить диалог и дальше уже развиваться в том направлении, которое будет интересно нашей молодежи", - подчеркнул первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

Организаторы форума - Витебский областной комитет БРСМ и главное управление по идеологической работе, культуре и по делам молодежи Витебского облисполкома.-0-