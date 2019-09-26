Форум сельской молодежи Гомельской области собрал около 100 молодых специалистов

26 сентября, Тихиничи /Корр. БЕЛТА/. Около 100 молодых специалистов собрал двухдневный форум сельской молодежи Гомельской области, который проходит в агрогородке Тихиничи Рогачевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

На открытии мероприятия председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Игорь Чеснок акцентировал внимание на потенциале молодежи и его значении для развития сельского хозяйства. "Кому, как не молодым и перспективным, в наше время передовых технологий и мобильного интернета, позволяющего за считанные минуты найти ответ на любой вопрос, развивать отрасль. Необходимо, чтобы в первую очередь у нашей молодежи закладывалось понятие бизнеса. Такая практика существует во всем мире. При этом уникальность нашей модели - в серьезном внимании на всех уровнях административной вертикали и финансовой поддержке со стороны государства", - рассказал он.

Также, по мнению Игоря Чеснока, важно понимание молодых людей, что будущее зависит от них самих. "Сделать жизнь на селе лучше для себя же они могут, только общаясь со специалистами передовых хозяйств, изучая и обмениваясь положительным опытом, нарабатывая свой. Это путь к прочному и стабильному финансовому развитию отрасли, села и человека в частности. Отразится это и в хорошей зарплате, и в хороших условиях труда", - уточнил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. По его словам, самое главное - производить ту продукцию, которая будет востребована не только на республиканском рынке, но и получит выход в страны Европы, Азии.

"Сегодня, как никогда, есть возможность поднять сельское хозяйство на новый уровень и благодаря высокой окупаемости продукции обеспечить достойную жизнь на селе. Чтобы у молодежи было желание, получив образование, остаться здесь жить, работать, строить будущее, развиваясь и создавая семьи", - подчеркнул Игорь Чеснок.

В этом году в сельхозпредприятия региона прибыли порядка 30 молодых специалистов, выпускники отраслевых вузов и ссузов 2019 года.

В программе форума - пленарное заседание и выездная часть с посещением хозяйств и предприятий района. Также планируется закладка яблоневой аллеи в агрогородке Тихиничи.

Основная цель мероприятия - создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи Гомельской области, а также определение форм сотрудничества органов власти, образовательных учреждений, коммерческих и общественных организаций в работе по социальному развитию села, формированию кадрового резерва агропромышленного комплекса, популяризации сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни.

Организаторы форума - Гомельский облисполком, областная организация профсоюзов агропромышленного комплекса.-0-