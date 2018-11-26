Форум "Универсальная среда" пройдет в Минске 29 ноября-1 декабря

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Универсальная среда", первая специализированная выставка "ПараЭкспо" и выставка для старшего поколения "50 плюс" пройдут в Минске 29 ноября - 1 декабря, сообщили БЕЛТА на предприятии "Экспофорум".

В выставочном павильоне по пр. Победителей, 14 представят новинки технических средств реабилитации, адаптационные технологии и оборудование, тонометры, небулайзеры, ортопедическую и фармацевтическую продукцию, средства гигиены, тактильные таблички и др.

Кроме того, посетители смогут пообщаться с экспертами социальных служб, медицинских и реабилитационных учреждений, общественных, международных и правозащитных организаций, узнать, где искать поддержку людям с инвалидностью, как расширить круг общения и устроиться на работу, оздоровиться и отдохнуть.

Консультации проведут кардиологи, психологи, травматологи, геронтологи, ортопеды. Планируется организовать тестовую площадку для инвалидных колясок, презентовать современные подъемники, тренажеры-имитаторы ходьбы, специальные устройства для слабовидящих и слабослышащих, удобную одежду для инвалидов-колясочников.

Специалисты обсудят вопросы построения инклюзивного общества, общественные инициативы, меры государственной социальной политики, корпоративной социальной ответственности. Мобильное приложение "Помощь рядом" покажет МЧС, а Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников - карту доступности и приложение для мобильных телефонов, чтобы бороться с теми, кто паркует авто на местах для инвалидов. Также научат правильному уходу, подбору средств и способов реабилитации родственников, которые заботятся о людях с ограниченными возможностями и пожилых. Традиционно будут работать фитнес-зона активного долголетия, зона мастер-классов по рукоделию и кулинарным "лайфхакам", ярмарка товаров для активного и здорового образа жизни. Гостям предложат сфотографироваться с параолимпийцами и получить автограф, увидеть самый возрастной танцевальный флешмоб, выступления творческих коллективов и поэтов, "услышать" жестовое пение, принять участие в чемпионате по судоку и танцевальной гостиной "Вдохновение".

"Универсальная среда - возможность человека вне зависимости от его здоровья и функциональных возможностей пользоваться окружающим пространством без посторонней помощи. А ее создание - путь, по которому должно двигаться современное общество, создавая мир, комфортный для каждого", - отметили на предприятии.

Организаторами форума и выставок выступает "Экспофорум" при поддержке Мингорисполкома и Министерства труда и социальной защиты.-0-