Форум вузов инженерно-технологического профиля СГ стартовал в Минске

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства состоялось в Белорусском национальном техническом университете, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие объединило в этом году свыше 200 участников более чем из 100 вузов Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Китая, Республики Корея, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана.

Харитончик: за 100 лет БНТУ подготовил более 220 тыс. специалистов для экономики Беларуси По его словам, инженерное образование - это ключевой элемент развития всех стран, потому что это дает прогресс развитию любого общества.

"В течение 9 лет проведение форума показало нам в первую очередь возможности обмена опытом между университетами разных стран, развития инженерного образования. За это время увеличились академические обмены и взаимодействие вузов по решению многих задач по подготовке кадров", - сказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

По ее словам, форум позволяет увидеть новые идеи молодежи и помогает их реализации. "Это возможность того, чтобы от конкретной идеи молодежи появился непосредственно тот инновационный продукт или создано новое предприятие за счет инновационности их мышления и тех идей, которые они реализуют в своей научной деятельности", - отметила первый замминистра.

IX Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства - это четыре секции, включающие более 12 семинаров по различным направлениям развития науки и техники. Основной его лейтмотив - "Арктика". Это совершенно новое направление в развитии технологий. В связи с активным ростом изучения и освоения Северного региона остро стал вопрос подготовки соответствующих кадров и инновационных технологий, способных функционировать в условиях Арктики.

Следующая секция - "Развитие инженерного образования в Союзном государстве", где обсудят основные подходы, тенденции и программы развития современного инженерного образования, открытие новых практико-ориентированных специальностей и направлений обучения. Секция "Молодежное инновационное предпринимательство" стала уже традиционной и наиболее популярной. Самые талантливые студенты со стартап-проектами после мастер-классов от ведущих экспертов в области инновационного бизнеса представляют свои проекты на бизнес-бое. У студентов есть уникальная возможность представить проект, высказать свою точку зрения и побороться за звание автора лучшего молодежного стартап-проекта Союзного государства.

10 декабря вуз отпразднует свой вековой юбилей. И одна из секций форума символично названа в честь этого знаменательного события - "Столетие БНТУ", ведь именно с университета началась история белорусской промышленности, а также технического образования в Беларуси. Форум в этом году будет проходить частично в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams, где у каждой секции будет отдельная площадка для обсуждений, к которой сможет присоединиться любой желающий.

Организаторами IX Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства традиционно выступают Белорусский национальный технический университет и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства образования и науки России.-0-