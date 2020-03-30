Форум-выставку деловых контактов "Брест 2020" перенесли на октябрь

30 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. V Международный форум-выставка деловых контактов "Брест 2020" предварительно перенесен на октябрь, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и мерами, которые предпринимаются в стране по противодействию распространения коронавирусной инфекции, V Международный форум-выставка деловых контактов 24-25 апреля проводиться не будет. Принято решение перенести мероприятие на более поздний срок. Предварительно согласована дата 29-30 октября", - отметили собеседники.

Основной тематикой нынешнего форума определен экспорт услуг. Программой запланированы международные В2В встречи, выставка экономического и инвестиционного потенциала, панельные дискуссии, воркшопы. Второй день будет полностью посвящен туристической сфере, запланирован первый международный туристический форум BrestTourInvest. BTI-2020. Предварительно для участия в мероприятии зарегистрировались около 140 компаний и представителей бизнеса из Беларуси, России, Украины, Польши, стран Балтии, Болгарии, Словакии.

В IV Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест 2019" приняли участие свыше 250 иностранных гостей более чем из 20 стран. Свои товары и услуги на выставке представили около 150 экспонентов. Были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму свыше Br20 млн.

Организаторами мероприятия выступают Брестский облисполком и региональное отделение БелТПП.-0-