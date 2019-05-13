Форум замещающих семей "Сердце отдаю детям" проведут в Минске

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль-форум замещающих семей "Сердце отдаю детям" состоится 17 мая в Минском областном институте развития образования, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Цель мероприятия - обсудить актуальные вопросы социально-педагогической и психологической поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в замещающих семьях, а также определить современные подходы к сопровождению приемных родителей и родителей-воспитателей, организовать площадку для обмена опытом между специалистами.

В форуме планируется участие около 180 человек. В их числе сотрудники управлений по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, директоры социально-педагогических центров, педагоги-психологи, приемные родители и родители-воспитатели. В качестве экспертов перед собравшимися выступят сотрудники правоохранительных органов, здравоохранения и образования, специалисты педагогической, кризисной и специальной психологии.

На пленарном заседании обсудят проблемы социального сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассмотрят международный опыт работы по защите прав детей-сирот. На дискуссионных и интерактивных площадках обменяются опытом, поговорят о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, особенностях развития детей в замещающих семьях, о сохранении психологического здоровья и комфортного микроклимата в семье.

Все желающие смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства и "книг жизни" воспитанников приемных семей и детских домов семейного типа. Будут представлены на экспозиции и методические материалы.

Организатором фестиваля-форума выступает главное управление по образованию Миноблисполкома, соорганизаторами - Минский областной институт развития образования, международная общественная организация "SOS-Детские деревни", Белорусский детский фонд.-0-