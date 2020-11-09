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09 ноября 2020, 15:05

Форумы развития регионов, единая аттестация выпускников - идеи диалоговых площадок обсудили в Гомеле

Фото из архива
Фото из архива

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На областном форуме "Конституционная реформа как значимый фактор экономических, политических и социальных преобразований" в Гомеле сегодня подытожили обсуждения и аккумулировали основные актуальные предложения, прозвучавшие в регионе на диалоговых площадках по различным направлениям, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый региональный форум собрал сегодня в Гомеле представителей власти, партий, депутатов всех уровней, советов старейшин, молодежного совета, ректоров вузов, руководителей предприятий и организаций, активных участников прошедших диалоговых площадок.

Актуальные предложения, озвученные и поддержанные во время дискуссий о конституционном реформировании и партийном строительстве, назвала декан юридического факультета ГГУ имени Ф.Скорины Ирина Эсмантович. В их числе - закрепление в основном законе приоритетов внешней политики, укрепление братских отношений в Союзном государстве Беларуси и России, поддержание традиционных ценностей белорусского народа и основ белорусского государства. Поддержали эксперты на диалоговых площадках и мнение о перераспределении конституционных полномочий Президента, парламента, правительства с усилением роли парламента. Участники подчеркивали и важность увеличения сроков полномочий Национального собрания и местных Советов депутатов до пяти лет. Это позволило бы в том числе внедрить единый день голосования по их одновременному избранию. Еще одно предложение от экспертов региона - переход на смешанную избирательную систему при выборах в Палату представителей для усиления роли политических партий в общественной жизни страны.

Активно на диалоговых площадках в Гомельской области обсуждалась тема повышения роли местного управления и самоуправления. Депутат Палаты представителей Сергей Стельмашок считает, что больше инициативы, власти нужно отдать местным органам управления. По мнению парламентария, в местные Советы стоит больше передать возможностей распоряжения бюджетом, в том числе дотациями. "Люди на местах все-таки больше знают проблемы, которые существуют, и знают, как их решать. Думаю, этот шаг позволит распределить средства более экономически правильно", - сказал депутат в беседе с журналистами.

Председатель Октябрьского районного Совета депутатов Олег Таргонский обратил внимание, что участники дискуссий считают важным оптимизировать деятельность Советов депутатов и исполкомов первичного уровня, упразднив Советы с перераспределением их функций. "Предлагается, например, вопросы административных процедур, управления и распоряжения госимуществом, вопросы в сфере бюджетного и налогового законодательства закрепить за соответствующими исполкомами первичного уровня либо за вновь созданными территориальными администрациями. Все оставшиеся вопросы, в том числе благоустройства, закрепить за органами территориального общественного самоуправления", - уточнил Олег Таргонский. Есть идея от области и для поддержки местных инициатив - проводить ежегодные форумы развития регионов с возможностью получения на конкурсной основе грантов из местных бюджетов.

Немало мнений, идей прозвучало и по совершенствованию национальной системы образования, подчеркнула директор средней школы №11 Гомеля, заместитель председателя Гомельского городского Совета депутатов Наталья Литвинова. По ее словам, цифровая трансформация системы образования является одним из приоритетных направлений развития во всем мире. В современных школах развиваются и апробируются элементы преподавания через интернет. "В конце третей четверти прошлого учебного года нам стало ясно, что будет необходимо массово организовать обучение в новом формате - дистанционном. Педагоги - мобильные люди, и в четвертой четверти мы наработали определенную базу преподавания в массовом порядке с использованием информационно-коммуникационных технологий", - отметила Наталья Литвинова. Однако на практике педагоги столкнулись с вопросами, которые требуют решения на законодательном уровне. "Считаем необходимым внести в Кодекс об образовании норму, регламентирующую возможность обучения в дистанционной форме. Предлагаем разработать нормативно-правовой документ, который определит порядок организации дистанционного обучения, создаст единую национальную систему электронного образования", - озвучила предложения она. Также необходимо привести в соответствие нормативные акты по оплате труда педагогов, активно использующих массовые формы цифрового образования.

Еще одна тема, которая обсуждалась на дискуссионных площадках в регионе, - объединение выпускной и вступительной кампаний через единую независимую аттестацию. "Сегодня мы готовим выпускников к четырем экзаменам за курс общего среднего образования и еще к четырем испытаниям в форме централизованного тестирования. Восемь испытаний для несовершеннолетнего человека - достаточно серьезный стресс", - аргументировала Наталья Литвинова. В качестве варианта был предложен так называемый единый экзамен. По мнению экспертов, это не только решит проблему перегрузки выпускников, переходящих из выпускной кампании к вступительной, но и поспособствует повышению объективности школьных отметок.

На итоговом форуме прозвучали актуальные предложения и по другим направлениям. Мнения, идеи от представителей Гомельской области по развитию страны, регионов будут предложены для обсуждения на Всебелорусском народном собрании.-0-

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