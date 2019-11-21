Фото с миротворцами, рассказы о службе и выставка оружия - бойцы элитной роты встретились с учащимися

21 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Бойцы миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сегодня провели в средней школе №28 Витебска акцию "Миротворец", передает корреспондент БЕЛТА.

Миротворцы в СШ №28 г.Витебска

Серебряная медаль, которую завоевали миротворцы на соревнованиях в Уэльсе

Школьники знакомятся с вооружением

Учреждение образования с конца октября имеет статус школы мира, где появился отряд юных посланников мира. Сегодня в ее стенах военнослужащие миротворческой роты провели выставку современного стрелкового вооружения, обмундирования и экипировки бойцов сил специальных операций. У детей она вызвала искренний интерес: школьники делали селфи с оружием, солдатами, общались с ними.

Во время показательных выступлений 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады

Во время круглого стола с юными посланниками мира командир взвода миротворческой роты Сергей Егоров рассказал, что его бойцы недавно приняли участие в международных состязаниях пеших патрулей Cambrian Patrol в Великобритании. В этом году белорусы взяли серебро (в прошлом - золото). "Наша группа из восьми человек на протяжении 48 часов действовала автономно от руководства. Во время состязаний бойцы выполняли различные задачи: от ведения разведки и оказания помощи мирному населению до захвата объектов условного противника. Мы были готовы к любым условиям, свои корректировки внесла погода - туман, дождь и град. Это было непривычно", - отметил Сергей Егоров.

Школьникам показали фильм о миротворческой роте. Военнослужащие рассказали о требованиях, которые выдвигаются кандидатам в их подразделение. Миротворец должен быть не только физически крепким, но и знать иностранные языки, международное право. Свою подготовку они регулярно демонстрируют на учениях в разных точках мира.

Командир взвода миротворческой роты Сергей Егоров

Директор средней школы №28 Андрей Филатенков отметил, что встреча миротворцев и юных посланников мира символична. "Дети и взрослые должны объединиться в общем движении к миру. Бойцы роты - отличный пример для подрастающего поколения", - добавил он.

Во время акции было и показательное выступление разведчиков и военного оркестра бригады. Встреча закончилась флешмобом: военнослужащие и учащиеся вместе украсили "дерево мира", написав маркерами на бумажных листьях пожелания.

Миротворческая рота - подразделение 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. С 2012 года она дислоцируется в Витебске. Военнослужащие постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство, получают огромный опыт в различных миротворческих учениях. Каждые два-три месяца бойцы проходят занятия с иностранными инструкторами. Рота готова к выполнению задач по поддержанию мира и безопасности в любой точке Земли.-0-

Фото Александра Хитрова