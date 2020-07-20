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20 июля 2020, 09:28

Фотоакции, камеди-баттл и диалог с властью - в Гомеле встречают участников молодежного поезда

Фото из архива
Фото из архива

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участники стилизованного железнодорожного состава республиканского молодежного поезда "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" сегодня посещают Гомель. Для них подготовлена насыщенная программа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Обязательный пункт программы - посещение мемориального комплекса "Ола", который был открыт в этом году накануне годовщины начала Великой Отечественной войны. Это место объединило трагедию 12 Хатыней. "Здесь пройдет интерактивная фотоакция "Ола" - символ памяти". Участники сделают фото одного из видов мемориального комплекса и отправят его в группу в Instagram и во "ВКонтакте" районной газеты "Светлагорскія навіны". Автор фото, набравшего наибольшее количество лайков, получит специальный приз от издания", - рассказали в обкоме БРСМ.

Пассажиры молодежного поезда создадут монокомпозицию "Живи! Твори! Мечтай!". Во время флешмоба "Спасибо за мир! " молодые люди запустят в небо голубей.

Скоротать время в пути при переезде от объекта к объекту поможет игра "Азбука гражданина", разработанная и презентованная ранее в регионе.

Побывают молодые люди и на одном из производственных титанов страны - ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" в Жлобине.

Запланирована также встреча с руководством Гомельской области в формате открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра". Его участники обсудят волнующие вопросы. Молодежь посетит также жемчужину региона - Гомельский дворцово-парковый ансамбль, пройдет по самой большой вышиванке области - тротуару с национальным орнаментом на набережной реки Сож.

Завершит вечер культурно-творческая программа "Энергия молодости". Драйв, смех и юмор - в концертах, выставках, мастер-классах, интеллектуальных и камеди-баттлах. На интерактивных площадках пассажиры поезда сыграют в дженгу и твистер, вспомнят детство на фестивале дворовых игр, разучат па народно-бытовых танцев. Время блеснуть острым умом и шутками - "Интеллектуальный ринг" и Comedy batlle - Gomel.

Гости ознакомятся с последними достижениями гомельчан в робототехнике. На память о путешествии в юго-восточный регион участники стилизованного состава смогут сделать яркие снимки в фотозоне "МотобайкГомель".

Следующая остановка - Пинск.

Участниками стилизованного железнодорожного состава "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стали 90 человек со всех уголков страны. Это студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогсферы, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. Среди пассажиров молодежного поезда - 10 представителей Гомельской области. Железнодорожный состав стартовал 18 июля на Дне молодежи во время "Славянского базара в Витебске". За семь дней поезд проследует по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск. В каждом из этих городов участников проекта ожидает насыщенная программа.

Руководитель поезда - депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Сыранков, его заместитель - главный специалист управления по делам молодежи Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Сергей Шмарловский. Комиссар поезда - секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Среди задач республиканского молодежного проекта "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" - содействие развитию и реализации общественно-значимых инициатив, популяризация молодежного движения страны, объединение усилий молодежи для реализации социально значимой деятельности, а также поддержка талантливой и одаренной молодежи.-0-

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