Фотодокументальная выставка к 75-летию освобождения Беларуси откроется 18 июня в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотодокументальная выставка "Этот день мы приближали как могли" к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков откроется 18 июня в галерее "Атриум" Национальной библиотеки Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в библиотеке.

Это вторая часть проекта "Навстречу Победе", первая открылась 3 мая и была представлена книжной и художественной экспозициями.

На выставочных стендах развернется вся история освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Документальные сведения и фотоснимки событий войны расскажут о вероломном нападении группы армий "Центр", ожесточенных боях в районе Брестской крепости, героических подвигах. Благодаря собранным материалам можно узнать больше о геноциде, кровавом терроре нацистов, лагере советских военнопленных и гражданского населения, а также о беспрецедентном по своей массовости и упорстве сопротивлении оккупации - партизанском движении, которое развернулось на территории Беларуси.

Выставка отражает и результаты отчаянной борьбы за свободу: белорусская операция "Багратион", освобождение 3 июля 1944 года столицы Беларуси, присвоение городу Минску почетного звания "Город-герой". Экспозицию дополнит и украсит выставочная конструкция красной звезды, которая буквально зажжет огонь памяти и победы в художественной галерее проекта. Частью конструкции станут флаги из фондов Государственного музея военной истории.

Организатором проекта является Национальная библиотекой совместно с Национальным архивом и Государственным музеем военной истории Беларуси.-0-